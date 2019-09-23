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Adana'da fotoğrafçı silahlı saldırıda yaralandı

Adana'da bir fotoğrafçı iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

23.09.2019 14:42Adana'da fotoğrafçı silahlı saldırıda yaralandı
Adana'da bir fotoğrafçı iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir fotoğrafçıya giden henüz kimliği belirlenemeyen kişi, iş yeri sahibi Mehmet Ö'ye vesikalık fotoğraf çekiminin fiyatını sordu.
Şüpheli, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla fotoğrafçıya 3 el ateş etti. Zanlı, "Bana karışmayın." diye bağırarak olay yerinden kaçtı.
Bacaklarından yaralanan Mehmet Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Reşatbey Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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