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Adana'da freni boşalan LPG tankeri duvarda asılı kaldı

Adana'da freni boşalan LPG yüklü tanker, duvar üzerinde asılı kaldı.

03.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:30 Adana'da freni boşalan LPG tankeri duvarda asılı kaldı
'da freni boşalan LPG yüklü tanker, duvar üzerinde asılı kaldı.
ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapan Cemal Kaya, işleminin ardından 33 F 8166 plakalı tankeri park ederek muhasebe işlemi için araçtan indi.
Freni boşalarak geri geri gelen tanker, yaklaşık 2,5 metre yükseklikte duvar üzerinde asılı kaldı. Olayı gören çalışanlar durumu polise bildirdi.
İtfaiye ekipleri olası bir patlamaya karşı önlem alırken, içerisinde LPG olduğu öğrenilen tanker çekici yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtarıldı.

Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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