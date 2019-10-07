Haberler » Güncel » Haber

Adana'da freni tutmayan tır elektrik direğine çarptı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde freni tutmayan tır elektrik direğine çarparak durabildi.

07.10.2019 21:00Adana'da freni tutmayan tır elektrik direğine çarptı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde freni tutmayan tır elektrik direğine çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Bülent S'nin kullandığı 01 CYA 87 plakalı gazbeton yüklü tır, aracın freninin tutmaması sonucu Belediye Evleri Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.
Yaralananın olmadığı kaza sonrası elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahallenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
Şirket yetkilileri, çalışmaların ardından mahalleye elektrik verileceğini belirtti.

Belediye evleri Mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:42 Türkiye'nin Amman Büyükelçisi'nden İrbid ziyareti
01:40 Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
01:40 Msb: harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır
01:39 Dışişleri bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması
01:38 MSB'den "Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" açıklaması
01:38 Msb: harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır
01:34 Zonguldak'ta silah ticareti operasyonu