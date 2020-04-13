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Adana'da fuar ve kongre merkezinde sahra hastanesi

Büyükşehir Belediyesi Aile ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Muhsin İnal, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi' sahra hastanesi yapıldığını söyledi.

13.04.2020 20:58 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:58
Adana'da fuar ve kongre merkezinde sahra hastanesi
Büyükşehir Belediyesi Aile ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Muhsin İnal, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi' sahra hastanesi yapıldığını söyledi.
Merkezi'nin önünde gazetecilere açıklama yapan İnal, toplumların sağlık hizmetinin yetişemeyeceği durumlarda geçici, ayaktan tedavi edilebilir çadır konseptindeki hastanelerde verildiğini belirtti.
"Dört dörtlük, üçüncü sınıf bir üniversite hastanesi anlayışıyla beklenti içerisine girilirse yanılgı içerisinde oluruz." diyen İnal, şunları kaydetti:
"Burası bir çadır hastanesi anlayışından öte bir avantaja sahip. Zemini, aydınlatması, havalandırması ve kontrol edilebilir olmasıyla en azından yoğun bakım gerektirmeyecek hastaların bakımında bizim müdahale edebileceğimiz bir ortam oluşturduk. Hastane tanımı derseniz bu tanımın dışında bir durumdayız. Mevcut sağlık sistemi tıkandığında ve hastaların gidecek bir yeri kalmadığında o insanlara kapımızı açacağız.
Yatak siparişlerinin verildiğini belirten İnal, "'Biz burada bir sahra hastanesi yapabiliriz. Buna vakıfız ve bunun için de mücadeleye başladık' demek, 'Buraya dört dörtlük bir hastane kurdum' demek değildir. Eğer sıkışırsak, sağlık sistemi çökerse, 'Biz varız, insanlarımız dışarıda kalmaz, hepsini yaptırabileceğim yatağın, oksijenin, tıbbi malzemenin hazırlığını yapmışım, yapıyorum.' demektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel
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