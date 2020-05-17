Adana'da gece çıkan orman yangını, bu sabah söndürüldü

Adana'da gece çıkan orman yangını, bu sabah söndürüldüADANA'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda dün gece çıkan yangın, bugün itfaiye ekiplerince havadan da helikopter desteğiyle söndürüldü.

17.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:13
Adana'da gece çıkan orman yangını, bu sabah söndürüldü
ADANA'nın Kozan ilçesinde, ormanlık alanda dün gece çıkan yangın, bugün itfaiye ekiplerince havadan da helikopter desteğiyle söndürüldü.
Gedikli Mahallesi'nde önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle yanan ancak bir süre sonra söndürülen ormanlık alanda dün gece yine yangın çıktı. Dumanları görenler, itfaiye ve '177 Orman Yangın Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip, arazöz ve itfaiye araçlarıyla sevk edildi. İtfaiye erleri, yangını söndürmek için gece boyu yoğun çaba sarf etti. Bu sabah Kozan Baraj Gölü kıyısında konuşlandırılan helikopter ile yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü henüz belirlenemedi. Adana’da gece çıkan orman yangını, bu sabah söndürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Adana, Sabah, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD’de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken ’Sen daha ölmedin mi?’ demiş Haber
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
Çin’in Kovid-19’la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin’in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Haber
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
FETÖ firarisi Hakan’dan Galatasaray’a ’UEFA Kupası’ tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Türkiye’de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli Haber
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Haberler››Güncel››Adana'da gece çıkan orman yangını, bu sabah söndürüldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:35: Sokağa çıkan 67 yaşındaki kadın, sıcaktan bayıldı - Haber 16:35: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor - Haber 16:34: Alanya'da aşırı sıcak yüzünden 65 yaş üstü sokağa çıkmadı - Haber 16:33: KARTAL'DA SOKAĞA ÇIKMA İZİNLERİNDE DENİZE GİRDİLER - Haber 16:32: Yunusemre'den 65 yaş ve üzerine hijyen paketi - Haber 16:07: Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli - Haber 16:06: Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey - Haber 14:39: FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım - Spor 08:24: Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı - Haberler