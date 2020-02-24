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Adana'da genç kızın telefonunu çalan iki şüpheli tutuklandı

Adana'da genç kızın cep telefonunu çalan iki şüpheli tutuklandı.

24.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:18Adana'da genç kızın telefonunu çalan iki şüpheli tutuklandı
'da genç kızın cep telefonunu çalan iki şüpheli tutuklandı.
Merkez ilçesi Çakmak Caddesi'nde 14 Şubat'ta çiçek alan Ümmü Gülsüm Yağız (21), cebindeki telefonun çalındığını fark ederek polise başvurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin M.S. (21) ve Z.A. (20) olduğunu belirledi.
Yağız'ın çiçeklere bakarken cebinden telefonunu çalan Z.A'nın hırsızlıktan çok sayıda kaydının bulunduğu, yaklaşık bir ay önce cezaevinden denetimli serbestlikten yararlanarak çıktığı tespit edildi.
Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alınan zanlıların, 500 lira karşılığında sattığı telefon polis ekiplerince bulunarak Yağız'a teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Zanlıların genç kızın cebinden telefonu çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

14 şubat, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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