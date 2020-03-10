Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın Adana'da geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
10.03.2020 07:53 | Son Güncelleme: 10.03.2020 07:54
Adana 'da geri dönüşüm tesisinde yangın
ADANA - Adana'da geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise hafif şekilde yaralandı. Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili mahallesi 93012 sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tesisinin deposundan alevler yükseldiğini gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1 saat sonunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise soğutma çalışmaları tamamladıktan sonra belirleneceği öğrenildi.Öte yandan, yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri düşerek hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri itfaiye erine ayakta müdahale etti.
ADANA - Adana'da geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise hafif şekilde yaralandı. Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili mahallesi 93012 sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tesisinin deposundan alevler yükseldiğini gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 1 saat sonunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise soğutma çalışmaları tamamladıktan sonra belirleneceği öğrenildi.Öte yandan, yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri düşerek hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri itfaiye erine ayakta müdahale etti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın
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