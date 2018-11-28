Adana'da Göl Suyunun Çekildiği Alanda Ceset Bulunması

Adana
'da baraj gölü suyunun çekildiği alanda bulunan erkek cesedinin kayıp alzaymır hastasına ait olduğu tespit edildi. Merkez Çukurova
ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde Seyhan Baraj Gölü
suyunun çekildiği bölgede dün balçığa saplanmış olarak bulunan erkek cesedinin, 6 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Nail Kıraç'a (79) ait olduğu belirlendi.
Adana Adli Tıp
Kurumunda ailesi tarafından teşhis edilen Kıraç'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bahçeşehir
Mahallesi'ndeki evinden 22 Kasım'da çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan alzaymır hastası Kıraç'ın, gölün su çekilmiş bölümünde yürürken balçığa saplandığının tahmin edildiği öğrenildi.
Adana
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:20