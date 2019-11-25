Haberler » Güncel » Adana'da gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak - Haber

Adana'da gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak

ADANA'da, 15 gün boyunca yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinlikler yasaklandı.

25.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:53Adana'da gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak

ADANA'da, 15 gün boyunca yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinlikler yasaklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alındığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim'de 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı kaydedildi. Bu kapsamda, kentte olası her türlü olumsuzluğun önüne geçilebilmesi amacıyla bugünden itibaren 15 gün süreyle gerçekleştirilmesi muhtemel açık ve kapalı yer toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, trikleme gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığı belirtildi.



Emniyet Müdürlüğü, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:07 Emine Erdoğan: "Kadına yönelik şiddeti sadece fiziksel yönüyle değil ekonomik ve psikolojik...
15:06 4 ayda 1053 kitap okuyan küçük Mahir, Rekorlar Kitabı'na girdi
15:06 Niksar Ulvi Saime Kaya İlkokulu öğrencileri Bulgaristan'da
15:06 "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü"
15:06 Hindistan'da 32 parmaklı Polidaktili hastası kadın "cadı" denilerek dışlandı
14:40 Kriptolu telefonları dinleme özelliği olan 4 cihaz kayıp
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
14:14 İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok
14:08 Trafo arkasında taciz edilip öldürülen Rus kadın cinayetinde iddianame kabul edildi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:51 Marmaray kullananlara önemli uyarı! Ücret iadesi almayı unutmayın
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 15:08:57