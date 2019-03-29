Adana'da gözaltına alınan 1'i kadın 12 HDP'li adliyeye sevk edildi

Kaynak: DHA

Adana'da gözaltına alınan 1'i kadın 12 HDP'li adliyeye sevk edildiAdana'da sözde 'mahkeme' kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 12 HDP Adana İl yöneticisi adliyeye sevk edildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK yönelik soruşturması kapsamında aralarında örgütle bağlantılı olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddia edilen HDP İl Eş Başkanı Gülseren T.'nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı. 20 Mart'ta Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı verilen şüphelilerin yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat, KOM, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda bazı evlerin demir kapılarını koç başlarıyla kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, aralarında HDP İl Eş Başkanı Gülseren T.'ninde bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gülseren T. ile Hüseyin B.'nin, HDP Adana il binasında bir Almanya'da 400 bin Euro ya devredilecek bir işyeri için anlayaşamayan kişilere 'sözde mahkeme ve yargılama' yaptıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, Silahlı terör örgütüne üye olma, yağma, PKKKCK terör örgütü adına tehdit, silahlı terör örgütü adına suç işleme' suçlarından mahkemeye sevk edildi.