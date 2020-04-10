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Adana'da gözetim süresi dolan 157 kişi memleketlerine gönderildi

KKTC'den gelen ve Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 156 öğrenci ve tır şoförü, memleketlerine uğurlandı.

10.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:08
Adana'da gözetim süresi dolan 157 kişi memleketlerine gönderildi
KKTC'den gelen ve Adana 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gözetim altında tutulan 156 öğrenci ve tır şoförü, memleketlerine uğurlandı.
KKTC'den gemiyle Mersin 'in Silifke ilçesindeki limana, daha sonra da Adana'ya getirilen 156 öğrenci ve tır şoförünün 14 günlük gözetim süresi doldu.
Kaldıkları yurttan alınan 157 kişi, işlemlerinin ardından otobüslerle 45 farklı şehre uğurlandı.
Otobüslere, kent çıkışına kadar polis araçları eşlik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Kıbrıs, Adana, Güncel
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