05.07.2019 04:19
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Adana'da hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Adana

Adana'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Adana'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki 80 LC 967 plakalı hafif ticari araç, Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesiştiği noktada, Atilla Gezici'nin kullandığı 01 EPC 34 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gezici'nin öldüğünü tespit etti. Kolundan hafif yaralanan F.Ç'nin tedavisi ise ambulansta yapıldı.
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sürücü F.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Kıyıboyu Caddesi, Adana, Güncel

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