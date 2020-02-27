Haberler » Güncel » Adana'da hafif ticari araç sulama kanalına devrildi - Haber

Adana'da hafif ticari araç sulama kanalına devrildi

Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç sulama kanalına devrildi.

27.02.2020 07:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 07:16Adana'da hafif ticari araç sulama kanalına devrildi
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç sulama kanalına devrildi.
Alınan bilgiye göre, Serkan T. idaresindeki 46 UF 446 plakalı hafif ticari araç, merkez Yüreğir ilçesi Irmakbaşı Mahallesi'nde kontrolden çıktı.
DSİ'ye ait sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla sudan çıkarak, kazayı polis ekiplerine ve yakınlarına bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmasının ardından, aracın çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılacağı belirtildi.

Adana Yüregir, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  27 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 27 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
27.02.2020 08:05:18