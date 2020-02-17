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Adana'da hamile kadın hastaneye giderken araçta doğum yaptı

Adana'da hamile bir kadın doğum için minibüsle hastaneye götürülürken bebeğini yolda dünyaya getirdi.

17.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:54Adana'da hamile kadın hastaneye giderken araçta doğum yaptı

'da hamile bir kadın doğum için minibüsle hastaneye götürülürken bebeğini yolda dünyaya getirdi.

Kent merkezinde yaşayan Suriyeli Nimet Sraj Ali, doğum sancısının başlaması üzerine yakınlarıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek üzere minibüsle yola çıktı.

Aracın ön yolcu koltuğunda oturan kadın, hastane yolundayken doğum yaptı.

Doğumun ardından kadın ve dünyaya getirdiği kız bebeği kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, bir sağlık görevlisinin beze sardığı bebeği kucağında hastaneye taşıması ve iki sağlık görevlisinin araçtaki anneyle ilgilenmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyadan paylaşıldı.


Adana, Güncel

Kaynak: AA

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