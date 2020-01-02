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Adana'da hamile kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Adana'da, 5 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık, hakim karşısına çıktı.

02.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:14 Adana'da hamile kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
'da, 5 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sanık, hakim karşısına çıktı.
6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, eski kocasının imam nikahlı eşi Suriyeli Takrid Dirbaye'yi (18) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Songül K. (32) ile boşandığı eşi müşteki Aydın K. ve tarafların avukatları katıldı.
Songül K. savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Hatırladığım kadarıyla bıçağı alıp bana bu eziyetleri çektirdiği için Aydın K'ye saldırmak istedim. Oysa farkında olmadan kadına saldırmışım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Öldürme kastım da yoktu. Kadının hamile olduğunu da bilmiyordum." iddiasında bulundu.
Müşteki Aydın K. ise olay günü çocuklarını görebilmek için Suriyeli eşiyle Songül K'nin yaşadığı eve gittiklerini, burada sanığın Takrid Dirbaye'yi bıçakla öldürdüğünü belirtti.
Mahkeme heyeti, sanık Songül K'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.
Olayın geçmişi
Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde, geçen yıl 5 Mayıs'ta Aydın K, 5 aylık hamile olan imam nikahlı eşi Takrid Dirbaye ile boşandığı eski eşi Songül K'nin evine gitmiş, çıkan tartışmada Songül K. bıçakladığı Dirbaye'yi öldürmüştü.
Olayın ardından tutuklanan Songül K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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