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Adana'da hasarlı araç dolandırıcılığına 4 tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde, hasarlı araçları internetten birden fazla kişiye sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

06.09.2019 21:10 Adana'da hasarlı araç dolandırıcılığına 4 tutuklama
Adana'nın Kozan ilçesinde, hasarlı araçları internetten birden fazla kişiye sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hasarlı araçları kendilerinin gibi göstererek, birden çok kişiye sattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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