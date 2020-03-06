Adana'da hastanede bir hastanın diğerine saldırdığı iddiasıyla ilgili 7 kişi görevden uzaklaştırıldı

Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, bir hastanın diğerine zarar verdiği iddiasına ilişkin başhekim yardımcısı, sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, destek ve kalite hizmetleri müdürü, uzman doktor ve 3 hemşire görevden uzaklaştırıldı.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde meydana gelen bir hastanın diğerine zarar verdiği öne sürülen olayla ilgili soruşturma kapsamında 7 görevlinin uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyaya da yansıyan olayla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Konu ile ilgili olarak olayın gerçekleştiği andan hemen sonra Valiliğimizce soruşturma başlatılmış olup, görevli başhekim yardımcısı, sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, destek ve kalite hizmetleri müdürü, uzman doktor ve 3 hemşirenin soruşturmasının selameti açısından görevlerinden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA