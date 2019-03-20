Adana'da Hastanede Korkutan Yangın

Adana
'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Sarıçam
İlçesinde bulunan Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin zemin katında bulunan çalışma ofislerinden dumanların yükseldiği gören yetkililer durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren soğutma çalışmalarında, yangını söndürdü. İtfaiye
erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Yangından yaralanan olmazken zemin katta bulunan ofisler kullanılamaz hale geldi. - ADANA
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İtfaiye, Adana, 3. Sayfa
Kaynak: İHA