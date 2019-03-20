Adana'da Hastanede Yangın

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp fakültesi Balcalı Hastanesi'nin evrak kısmında çıkan yangın hasara neden oldu.<br><br>Alınan bilgiye göre ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin en alt kısmındaki döner sermaye birimine ait evrakların bulunduğu depoda yangın çıktı.<br><br>Yangını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.<br><br>Olay yerine gelen ekipler, yoğun duman oluşan yangına kısa sürede müdahale etti.<br><br>Hastanenin diğer katlarına sıçramadan kontrol altına alınan yangın sonucu çok sayıda evrak tahrip oldu.<br><br>İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları sürüyor.