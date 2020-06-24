Adana'da hava destekli narkotik uygulaması

ADANA'da helikopter ve drone destekli narkotik denetlemesi yapıldı.

24.06.2020 04:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 05:06
ADANA'da helikopter ve drone destekli narkotik denetlemesi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, merkez Seyhan ilçesinde 23 noktada narkotik denetlemesi yaptı. Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat ve Trafik şube müdürlüklerine bağlı polislerin katıldığı uygulamaya helikopter ve drone ile havadan destek verildi. Belirlenen noktalardaki ekipler, şüphelendikleri araçları durdurup, özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yaptı. Gece yarısına kadar devam eden denetlemelerde, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların kimlik sorguları da gerçekleştirildi.
'ADANA'NIN HUZURU İÇİN GÖREV BAŞINDAYIZ'
Adana'ya yeni atanan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de uygulama noktalarını gezerek, yardımcılarından denetimlerle ilgili bilgiler aldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan İnci, Huzur şehri Adana'nın huzuru için görev başındayız. Asayiş, terör, uyuşturucu tüm konular üzerine genel uygulamamız var. Vatandaş da memnun uygulamalarımızdan. Uygulamalarımız bu şekilde devam edecek dedi. Adana’da hava destekli narkotik uygulaması

Kaynak: DHA

Etiketler: Narkotik, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu Haber
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Diyarbakır’da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı Haber
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
İstanbul’daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı Haber
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Kuyumcu, 300 milyon TL’lik vurgun yapıp ortadan kayboldu Haber
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Konya’daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var Haber
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu’nun Anıtkabir’den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB’de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat Haber
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Haberler››Güncel››Adana'da hava destekli narkotik uygulaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:55: Malezya'da okullar 3 ay sonra yeniden açıldı - Haber 04:31: Adana'da hava destekli narkotik uygulaması - Haber 04:19: İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı - Haber 04:13: ABD Başkanı Trump'tan Beyaz Saray önündeki göstericilere "şımarık" yakıştırması Açıklaması - Haber 04:01: ABD'nin Kentucky eyaletindeki ön seçimleri Joe Biden kazandı - Haber 23:57: Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti - Haber 23:14: Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi - Haber 23:09: Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu - Haberler 11:45: Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada - Haberler