Adana'da havadan trafik denetimleri

Adana
'da Ramazan Bayramı
süresinde havadan yapılan denetimlerde 364 trafik ihlaliyle ilgili ceza uygulandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplumun ortak sevinç değerlerinden olan bayramlarda kara yollarındaki trafik yoğunluğunun önemli oranda artış gösterdiği belirtildi.
Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmeye yönelik Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından çalışma yapıldığı ifade edilen açıklamada, 1-9 Haziran'da yaşanan tatil süresince helikopter ve drone türü hava taşıtlarıyla havadan trafik denetimi yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, tatil süresince helikopterden yapılan 12 saatlik denetimde 169, drone ile yapılan 15 saatlik denetimde 195 ihlal tespit edilerek toplam 364 trafik cezası uygulandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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