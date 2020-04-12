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Adana'da "Hayat dama sığar" etkinliğiyle gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Adana'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar "Hayat dama sığar" etkinliği kapsamında çatılardan uçurtma uçurdu.

12.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:14
Adana'da

Adana 'da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar "Hayat dama sığar" etkinliği kapsamında çatılardan uçurtma uçurdu.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana'da, sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar evlerinin çatılarına çıkıp uçurtma uçurdu.

Etkinlikte, mahalle sakinlerince hazırlanan yüzlerce uçurtma evlerin damlarından gökyüzüne salındı.

Üzerinde "Hayat dama sığar" yazılı yaklaşık 4 metre büyüklüğünde bir uçurtma da etkinlik kapsamında uçuruldu.

Yüzlerce uçurtmanın aynı anda gökyüzünde uçması renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliği düzenleyenlerden Ethem Baysal, AA muhabirine, evlerinden çıkmayan insanlar için sosyal medyadan haberleşerek böyle bir organizasyon gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Damlarımızda uçurtmalarımızı uçaracağız, eğleneceğiz. Herkes evinde kalsın, sağlıklı kalsın." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Adana, Güncel
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