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Adana'da hekimlere yeni tip koronavirüs anlatıldı

Adana'da hekimlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) anlatıldı.

16.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:44Adana'da hekimlere yeni tip koronavirüs anlatıldı
'da hekimlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) anlatıldı.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman Doktoru Tuba Turunç, Adana Tabip Odası tarafından odada düzenlenen etkinlikte, Çin'den yayılan virüsün kaynağı, bulaşma yolları, belirtileri, risk grupları, aşı çalışmaları, korunma yolları hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Bu tür virüsün neden olduğu hastalığın tüm dünyayı etkileyecek bir salgın olarak ilan edildiğini anımsatan Turunç, el hijyeninin en temel korunma yolu olduğunu, vaka tanımına uygun cerrahi maske takılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.
Turunç, doktorların sorularını cevapladı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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