Haberler » Güncel » Adana'da helikopter destekli 'güven ve huzur uygulaması' yapıldı - Haber

Adana'da helikopter destekli "güven ve huzur uygulaması" yapıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde 2 bin 77 polisin katılımıyla "güven ve huzur uygulaması" gerçekleştirdi.

25.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:46Adana'da helikopter destekli
Adana Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde 2 bin 77 polisin katılımıyla "güven ve huzur uygulaması" gerçekleştirdi.
destekli uygulamada, 14 bin 954 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 5 bin 572 araç kontrol edildi.
Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalandı, 40 araç trafikten men edildi, 84 sürücüye 134 bin 561 lira ceza uygulandı, ruhsatsız av tüfeği, 22 uyuşturucu hap, 24,50 gram esrar ve 2,60 gram sentetik esrar ele geçirildi.
Ekipler, günlük kiralık evler ve kiralık araç firmalarında da denetim yaptı. 186 kiralık araç firmasından, geçerli belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen 4'üne 34 bin 552 lira ceza uyguladı.
Polis, 42 günlük kiralanan ev ile 109 umuma açık iş yerini de denetledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Helikopter, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:18  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
11:18  Elazığ'da 6 katlı 2 bloklu binanın çökmeden önceki fotoğrafları
11:18  Minibüs yandı, 15 kişi kurtuldu
11:17  Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından bir kişi daha sağ çıkarıldı - Süleyman Soylu
11:17  ELAZIĞ'DA 6 KATLI 2 BLOKLU BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARI
25.1.2020 11:24:21