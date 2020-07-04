Adana'da helikopter destekli "güven ve huzur uygulaması" yapıldı

Adana'da, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı "güven ve huzur uygulaması" yapıldı.

04.07.2020 01:28 | Son Güncelleme: 04.07.2020 02:27
Adana'da, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı "güven ve huzur uygulaması" yapıldı.
Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra polis helikopterinin ve narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamada, araçlar ve yayalar durdurularak kontrol yapıldı.
Polisler araçları narkotik köpekleri eşliğinde ararken, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.
Uygulamada 10 bin 161 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılırken, kontrollerde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 42 şüpheli gözaltına alındı.
5 bin 774 aracın da kontrol edildiği uygulamada 20 araç trafikten men edilirken, çalıntı kaydı bulunan 1 motosiklet de ele geçirildi. 91 sürücüye ise toplam 67 bin 770 lira ceza uygulandı.
261 umuma açık iş yerinin de denetlendiği uygulamada, 19 işletmeye toplam 28 bin 970 lira idari para cezası kesildi.
Araç ve iş yerlerindeki aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 şarjör, 48 fişek, 28 gram sentetik uyuşturucu, 153 kök Hint keneviri, 5 dolu kartuş, 3 kesici alet, 5 uyuşturucu hap ile 18 gram esrar ele geçirildi.
2 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Maddesi gereği 1800 lira para cezası uygulandı. Adana’da helikopter destekli ’güven ve huzur uygulaması’ yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Huzur, Adana, Güncel, Haber
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