Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Adana'da kent genelinde, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı narkotik uygulaması yapıldı.

24.06.2020 03:33 | Son Güncelleme: 24.06.2020 05:09
Adana'da kent genelinde, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı narkotik uygulaması yapıldı.
Polis helikopteri, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleriyle zırhlı araç ve narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamada, araçlar ve yayalar durdurularak kimlik kontrolü yapıldı.
Polisler, durdurdukları araçları narkotik köpekleri eşliğinde ararken özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri çevrenin güvenliğini sağladı.
Adana'ya atanan yeni İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de uygulama noktalarını ziyaret ederek polis ve vatandaşlarla sohbet etti, uygulama hakkında bilgi aldı.
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi girişindeki uygulama noktası ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan İnci, huzur kenti Adana için görevleri başında olduklarını belirterek "Asayiş, terör, narkotik ve diğer birimlerdeki tüm arkadaşlarla birlikte bu şehrin huzurunu, güvenliğini sağlamak için 24 saat çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Adana’da helikopter destekli narkotik uygulaması

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik, Adana, Güncel, Haber

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