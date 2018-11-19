Adana'da Helikopterli Trafik Uygulaması

Adana
'da, jandarma ekiplerince helikopter desteğiyle trafik uygulaması yapıldı.
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri, 4 noktada trafik uygulaması yaptı.
Helikopterle, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araçlar, uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.
Araçlar, uygulama noktalarında durdurularak cezai işlem uygulandı.
Yaklaşık 2 saat süren uygulamada, trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen 38 sürücüye 7 bin 38 lira cezai işlem uygulandı.
Ekiplerin son bir ayda karadan ve havadan yaptığı denetimlerde ise 2 bin 680 sürücüye 776 bin 389 lira ceza verildiği bildirildi.
Jandarma,Adana
19 Kasım 2018 Pazartesi 08:46