Adana'da Helikopterli Trafik Uygulaması

Adana
'da, jandarma ekiplerince helikopter desteğiyle trafik uygulaması yapıldı.
İl Jandarma
Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri, 4 noktada trafik uygulaması yaptı.
Helikopterle, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araçlar, uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.
Araçlar, uygulama noktalarında durdurularak cezai işlem uygulandı.
Yaklaşık 2 saat süren uygulamada, trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen 13 sürücüye 8 bin 800 lira cezai işlem uygulandı. Eksikleri tespit edilen 4 araç ise trafikten men edildi.
Helikopter, Jandarma, Adana, Güncel
Kaynak: AA