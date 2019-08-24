Haberler» Güncel» Haber

Adana'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da hemzemin geçitte trenle çarpışan resmi plakalı pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi.

24.08.2019 17:04 Adana'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da hemzemin geçitte trenle çarpışan resmi plakalı pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada, pikapta bulunan 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Yürekli Mahallesi'nde Mersin-Gaziantep istikametinde hareket eden yük treni ile DSİ Sulama Birliğine ait resmi plakalı çift kabin pikap, hemzemin geçitte çarpıştı.
Kazada pikabın sürücüsü Ercan Bozkurt (37) yaşamını yitirdi, pikapta bulunan Mustafa Küçükaytan yaralandı.
Yaralı Küçükaytan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sarıçam, Mersin, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:44   Başkan Kavaklıgil, çocukları sevindirdi
17:44   Emine Bulut cinayeti paylaşımıyla eşini tehdit eden kişi tutuklandı
17:43   (görüntülü) emine bulut'un öldürüldüğü lokantanın önüne karanfil bıraktılar
17:42   Milletvekili Ersoy, bir maaşını Minik Recep'e bağışladı
17:42   Başkan Böcek Kardeş Şehirler Fuarı için Ukrayna'nın Lviv kentinde
17:42   Fuat Oktay Ahi Evran Gençlik Kampı'nda
17:42   Tatvan'da sondaj çalışmaları