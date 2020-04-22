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Adana'da hint keneviri serası ve bahçesine baskın 186 kök hint keneviri ele geçirildi

Adana'da hint keneviri serası ve bahçesine baskın: 186 kök hint keneviri ele geçirildiAdana polisi, uyuşturucu madde yetiştirilen iki eve operasyon düzenledi.

22.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:59
Adana 'da hint keneviri serası ve bahçesine baskın: 186 kök hint keneviri ele geçirildi
Adana polisi, uyuşturucu madde yetiştirilen iki eve operasyon düzenledi. Operasyonda, seraya dönüştürülmüş bir ev ve bahçede toplam 186 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'ndeki bir kişinin evini hint keneviri serasına dönüştürdüğü bilgisine ulaştı. Ekipler, hint keneviri serasının olduğu villaya operasyon düzenledi. Operasyonda, boyları 40 ila 110 santimetre arasında değişen saksılara ekili halde 60 kök hint keneviri ele geçirildi. Narkotik polisi Çukurova ilçesi Kaşoba Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde saksılara ekili halde hint keneviri yetiştirildiği bilgisi alması üzerine, ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda, boyları 5 santimetre ile 85 santimetre arasında değişen 126 kök hint keneviri ele geçirildi.
Aramalarda, uyuşturucu madde yetiştirme amaçlı kullanılan düzenekler de ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Adana’da hint keneviri serası ve bahçesine baskın 186 kök hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel
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