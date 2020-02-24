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Adana'da hırsızlık operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Adana'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı, bir zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

24.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 19:12Adana'da hırsızlık operasyonunda 4 kişi tutuklandı

'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı, bir zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana ve çevre illerdeki çok sayıda evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekip, bir aylık çalışma sonucu 5 kişi olduğunu belirlediği şüphelilerin kaldığı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda kadın şüpheliler K.T, Y.U. ve S.Ç. ile Ö.T. ve Ü.T. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, evlerden çalındığı değerlendirilen para ve altınlar bulundu.

Zanlılardan K.T'nin 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 9 ayrı suçtan arandığı, Y.U'nun ise 38 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.T, Y.U, S.Ç, Ö.T. tutuklandı, Ü.T. serbest bırakıldı.


Adana, Güncel

Kaynak: AA

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