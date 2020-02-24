Haberler » Güncel » Adana'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haber

Adana'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Adana'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3'ü kadın 5 zanlı operasyonla yakalandı.

24.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:14Adana'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3'ü kadın 5 zanlı operasyonla yakalandı.
Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana ve çevre illerdeki çok sayıda evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Ekip, bir aylık çalışma sonucu 5 kişi olduğunu belirlediği şüphelilerin kaldığı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda kadın şüpheliler K.T, Y.U. ve S.Ç. ile Ö.T. ve Ü.T. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, evlerden çalındığı değerlendirilen para ve altınlar bulundu.
Zanlılardan K.T'nin 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 9 ayrı suçtan aranmasının, Y.U'nun ise 38 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
09:56  24 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:21  Faruk Barman kimdir? Oyuncu Faruk Barman kaç yaşında, nereli?
08:45  Baskılı tişört modasında zarif tasarımlı modeller görücüye çıktı!
24.02.2020 13:27:32