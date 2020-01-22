Haberler » Güncel » Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı - Haber

Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da klima çaldığı ileri sürülen şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

22.01.2020 02:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 03:14Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı
'da klima çaldığı ileri sürülen şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, bir binadan çıkan ve ellerinde klima bulunan iki kişiye "dur" ihtarında bulundu.
Bekçilerin ihtarı üzerine klimayı bırakarak bir süre kaçan şüpheliler, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.
Bir bekçi ise gözaltına alınan M.T (19) ve H.A'ya (18) "Gençler yaptığınız yanlış bir şey farkında mısınız? Yazık günah değil mi ailelerinize, sizi okutuyorlar belli bir yere gelin diye. Hırsızlık yüz kızartıcı suç, bu yüzden belki hayatınız kararacak." diyerek nasihatte bulundu.
Gözaltına alınan zanlılar daha sonra Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Güzelyalı Mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

05:10  Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu
05:09  Gündüz pilav satıp gece sokak hayvanlarını besliyor
05:06  Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi (2)
05:00  Sanatçı Orhan Ölmez Bursa'da konser verdi
04:58  ABD'lilere Türk mutfağını tanıtan ünlü şef Orhan Yeğen vefat etti
22.01.2020 05:20:27