Adana'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:46



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:46

ADANA (AA) – Adana'nın Pozantı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden tedavülden kalkmış para ve gümüş takılar çalınması üzerine çalışma başlattı.Şüphelilerin G.K. (19), A.D. (19), Y.E.E. (21) ve C.Y. (38) olduğunu belirleyen polis, şahısları düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K, A.D. ve Y.E.E tutuklanırken, C.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.