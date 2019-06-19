Adana'da hırsızlık şüphelisi çiftin yakalanması

Adana
'nın merkez Çukurova
ilçesinde bir restorandan televizyon çaldıktan sonra yakalanan zanlı çiftten koca tutuklandı.
Topalak Mahallesi'nde İsmail Kayalı
'ya ait restorandan televizyon çaldıktan sonra güvenlik kamerasından eşkali belirlenerek polis tarafından yakalanan Mehmet M. (33) ve eşi Aslı M'nin (30) başka bir restorandan 220 lira çaldığı belirlendi.
Çiftin, iş yerinin güvenlik kamerası kablosunu kestikten sonra içeriye girip kasadaki parayı aldıkları, buzdolabının da kablosunu keserek ayrıldıkları ileri sürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasının kablosunun kesilmeden önce kaydettiği son görüntülerde Mehmet M. ve eşi Aslı M'nin iş yerine geldiğini tespit etti.
Öte yandan, şüpheli çiftin yakalanmadan önce ormanlık alanda yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp
Birimine getirildi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet M. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi Aslı M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Çukurova ilçesinde İsmail Kayalı'ya ait restorandan televizyon çalınmış, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin emniyette suç kaydı bulunan Mehmet M. ve eşi Aslı M. olduğu belirlenmişti.Polis
ekipleri, yaptıkları araştırmayla şüpheli çifti Kurttepe
Mahallesi Suna Kan
Bulvarı'nda yakalamıştı.