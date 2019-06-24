24.06.2019 17:12
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Adana'da hırsızlık şüphelisi kamerada

Adana

Adana'da park halindeki bir kamyonetten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adana 'da park halindeki bir kamyonetten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Nazmi Kütük'ün mobilya mağazasının önüne park ettiği kamyonetinden mobilya malzemeleri ile tamir aletleri çalındı.
Kütük'ün şikayeti üzerine polis ekipleri, olay yerine gelerek iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Ekip, görüntülerden bir kişinin olayın ardından üç tekerlekli bisikletle bölgeden ayrıldığını tespit etti.
Güvenli kamerasından eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
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