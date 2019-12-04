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Adana'da "Hukuk zirvesi söyleşisi" yapıldı

Adana'da, Mersin ve Gaziantep baro başkanlarının katılımıyla "Hukuk zirvesi söyleşisi" gerçekleştirildi.

04.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:33Adana'da
'da, ve Gaziantep baro başkanlarının katılımıyla "Hukuk zirvesi söyleşisi" gerçekleştirildi.
Adana Baro Başkanı Veli Küçük,, Adana Barosu ve Çukurova Üniversitesi Hukuk Kulübü işbirliğinde bir otelde düzenlenen söyleşide, avukat ile müvekkilin özdeşleştirilmesi konulu sunum yaptı.
Hukuk, adalet, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, avukatlık, baro, avukatlara yönelik saldırılar ile hukuk öğretimi konuları üzerinde bilgi veren Küçük, hukuk öğrencilerine imkan oldukça kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yargı sorunları güvenliği ve avukatlık mesleği, Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı da avukatlık mesleğinin sorunları, avukat baro ilişkisi konularında sunum yaptı.
Söyleşi, katılımcılar öğrencilerin sorularını cevaplamasıyla sona erdi.

Mersin, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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