03 Nisan 2019, 12:48
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Adana'da Hurdaya Ayrılan Vagon Yandı

- Adana'da hurdaya ayrılan vagon yandı Hurdaya ayrılan vagonu kesme çalışmasında çıkan yangını itfaiye söndürdü Vagonun yanmasını meraklı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntülediADANA - Adana'da hurdaya ayrılan vagonu kesme çalışmasında çıkan yangını itfaiye söndürdü.

- Adana'da hurdaya ayrılan vagon yandı
Hurdaya ayrılan vagonu kesme çalışmasında çıkan yangını itfaiye söndürdü
Vagonun yanmasını meraklı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi

ADANA - Adana'da hurdaya ayrılan vagonu kesme çalışmasında çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesinde meydana geldi. Adana Garında hurdaya ayrılan bir vagonda kesme çalışması başlatıldı. Bu sırada çıkan kıvılcımdan dolayı vagonda yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyürken işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler gelinceye kadar vagonun her tarafına alevler sardı.
Ekipler gelir gelmez müdahale edip kısa sürede yangını söndürdü. Ancak vagonun içi tamamen yandı.
Bu arada meraklı vatandaşlarda yangını cep telefonlarıyla görüntüledi. İtfaiye, Adana, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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