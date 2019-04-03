- Adana'da hurdaya ayrılan vagon yandı

- Adana
'da hurdaya ayrılan vagon yandıHurdaya ayrılan vagonu kesme çalışmasında çıkan yangını itfaiye söndürdüVagonun yanmasını meraklı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi
ADANA - Adana'da hurdaya ayrılan vagonu kesme çalışmasında çıkan yangını itfaiye söndürdü. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan
ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesinde meydana geldi. Adana Garında hurdaya ayrılan bir vagonda kesme çalışması başlatıldı. Bu sırada çıkan kıvılcımdan dolayı vagonda yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyürken işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler gelinceye kadar vagonun her tarafına alevler sardı.Ekipler gelir gelmez müdahale edip kısa sürede yangını söndürdü. Ancak vagonun içi tamamen yandı.Bu arada meraklı vatandaşlarda yangını cep telefonlarıyla görüntüledi.
İtfaiye, Adana, 3. Sayfa
Kaynak: İHA