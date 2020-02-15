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Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma 1 ölü, 2 yaralıADANA'nın Ceyhan ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Murat Çelik hayatını kaybetti, Kerim K. ve Mehmet İ. ise ağır yaralandı.

15.02.2020 01:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 01:41
'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma 1 ölü, 2 yaralı
ADANA'nın ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Murat Çelik hayatını kaybetti, Kerim K. ve Mehmet İ. ise ağır yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Çıkan çatışmada Murat Çelik, Kerim K. ve Mehmet İ. ağır yaralandı. Kurşunların bazı ev ve otomobillere de isabet ettiği çatışmanın ardından şüpheliler, otomobillerle kaçarken, yaralılar ise çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan iki yaralının tedavisinin sürüdüğü öğrenildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Adana'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma 1 ölü, 2 yaralı

Ceyhan, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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