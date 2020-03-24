Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Adana'da içme suyu borusu patlayınca yolda göçük oluştu - Haberler

Adana'da içme suyu borusu patlayınca yolda göçük oluştu

Adana'da içme suyu borusunun patlaması nedeniyle yolda göçük meydana geldi.

24.03.2020 06:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 06:32
Adana'da içme suyu borusu patlayınca yolda göçük oluştu
Adana 'da içme suyu borusunun patlaması nedeniyle yolda göçük meydana geldi.
Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nden geçen Gürselpaşa, Denizli, Pınar ve İsmetpaşa mahallelerinin içme suyunu taşıyan şebeke borusu basınç nedeniyle patladı.
Patlama sonucu yolda büyük çaplı göçük meydana gelirken caddenin bir kısmı su altında kaldı. Belediye görevlileri, göçük ve su birikintisi nedeniyle yolu dubalarla trafiğe kapattı.
Yolun trafiğe kapatıldığını gören araç sürücüleri, ara sokakları kullanarak ilerledi.
Adana Su ve Kanalizasyon (ASKİ) ekiplerinin çalışması sonucu su kesilerek boru tamir edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Kıyıboyu Caddesi, Adana, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı ’kürdanlı’ tedbir Haberler
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi üzerine basa basa söyledi: Herkes kendini pozitif saysın
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson’dan koronavirüs kararı Haberler
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson'dan koronavirüs kararı
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi Haberler
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi
İmamoğlu’ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Haberler
İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Bakan, ’Salgının dışında değilsiniz’ deyip onları uyardı: Evde kalın Haberler
Bakan, "Salgının dışında değilsiniz" deyip onları uyardı: Evde kalın
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız? Haberler
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız?
Türkiye’de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı Haberler
Türkiye'de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı

Son Dakika Güncel Haberleri

Adana'da içme suyu borusu patlayınca yolda göçük oluştu - Haber Adana'da içme suyu borusu patlayınca yolda göçük oluştu - Haber Ceza infaz paketinde detaylar belli oldu - Haber İçişleri Bakanı Soylu: "Sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden... - Haber İletişim Başkanlığından koronavirüs durumunu hakkında paylaşım - Haber Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın - Haber İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi - Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı - Haber İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak - Haber İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü - Haberler
Loading