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Adana'da ihtiyacı olan 5 bin 50 haneye ulaşıldı, ihtiyaçları karşılandı

Vali Mahmut Demirtaş, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun da çalışmalarıyla Adana'da ihtiyacı olan 5050 haneye ulaşıldığını ve ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

28.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:46
Adana'da ihtiyacı olan 5 bin 50 haneye ulaşıldı, ihtiyaçları karşılandı
Vali Mahmut Demirtaş, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun da çalışmalarıyla Adana 'da ihtiyacı olan 5050 haneye ulaşıldığını ve ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında risk grubundaki 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun Adana'da gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirdi.

Vali Demirtaş yaptığı açıklamada, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs (Covid-19) ile mücadelenin ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Tüm dünyada zorlu bir sürecin yaşandığını aktaran Vali Demirtaş, vatandaşların yetkili makamlardan belirlenen kurallara uymalarının hayati önem arz ettiğini ifade ederek herkesin kati suretle hijyen kurallarına uymaları ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Devletin ilk andan itibaren süreci en iyi şekilde atlatılabilmesi için birçok tedbir aldığına değinen Vali Demirtaş, "Bilindiği üzere alınan tedbirlerden biri de Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda; İçişleri Bakanlığımızca 22 Mart'ta ülkemiz genelinde öncelikli risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanmasıdır. Bu uygulamamızın ardından gerekli çalışmaları süratle başlatarak ilimizde 'Vefa Sosyal Destek Grubu'muzu oluşturduk. Amacımız sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak" dedi.

Adana Valiliği koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince 112 acil çağrı merkezini arayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Vali Demirtaş, "Bu süreçte Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yerine getirilen hizmet sayısı 382'dir. Aladağ'da 265, Ceyhan'da 634, Çukurova'da 704, Feke'de 100, İmamoğlu'nda 489, Karaisalı'da 280, Karataş'ta 232, Kozan'da 150, Pozantı'da 120, Saimbeyli'de 200, Sarıçam'da 450, Seyhan'da 1158, Tufanbeyli'de 38, Yumurtalık'ta 50, Yüreğir'de 180 hane olmak üzere toplamda 5 bin 50 haneye ulaşılmıştır" şeklinde konuştu.

Vali Demirtaş açıklamasının devamında, "Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kimsesiz ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın 2022 sayılı kanun ve merkezi ödemeler kapsamında alacağı ödemeler de Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları tarafından ikametlerinde yasal işlemleri yapıldıktan sonra PTT görevlilerince yapılacak" dedi.

Tüm bu çalışmalara ek olarak vatandaşların sağlığını korumak maksadıyla özellikle ambalajsız satılan ekmek ve ekmek çeşitleri, sebze-meyve gibi ürünlerin depolanması, taşınması ve satışa sunulması sırasında genel hijyen kurallarına ilave olarak önlemler alınması için kontrollerin sıklaştırıldığını da değinen Vali Demirtaş, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca yayınlanan genelge kapsamında piyasaya arz edilen ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında ürünleri tüketicinin doğrudan alması engellenmişti. Ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak hijyen tedbirinin alındığı dolap ve tezgahlarda bulundurulabilecek ve tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye sunulabilecek. Genelgenin ilimizde en iyi şekilde uygulamaya konulması için gerekli çalışmalarımızı hızla gerçekleştirdik. İl genelinde denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.

Bu zor günlerin üstesinden dayanışma ruhuyla hep birlikte gelineceğini söyleyen Vali Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bu salgınla savaşımız, topyekün bir mücadeleyi gerektiriyor. İnanıyorum ki sabır, anlayış ve iş birliği ile bunun da üstesinden en kısa sürede geleceğiz. Bizler vatandaşlarımız için görevimizin başındayız. Her şey toplumumuzun sağlığını korumak için. Tedbirleri ne kadar sıkı uygularsak bu süreci o kadar iyi atlatırız. O yüzden kurallara riayet edelim. Bu mücadelemize kurallara uyarak destek olan vatandaşlarımıza, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarımıza ve sağlık personelimize teşekkür ediyor, tüm insanlığa esenliklerle dolu bir hayat temenni ediyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

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