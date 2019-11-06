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Adana'da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.

06.11.2019 23:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:55 Adana'da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yüreğir İlçesi Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden husumetli olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Sabah S., Zeki B. ve oğlu Mustafa B.'yi tabancayla vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri Zeki B.'yi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Mustafa B.'yi ise Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Zeki B. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zeki B.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın şüphelisi Sabah S. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Yüreğir, Sabah, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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