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Adana'da iki çocuk eğitim hayatına kazandırıldı

Adana'da boşanmış çiftin vekalet sorunu nedeniyle okula gidemeyen iki çocuğu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleriyle eğitim hayatına kazandırıldı.

07.10.2019 14:16Adana'da iki çocuk eğitim hayatına kazandırıldı
Adana'da boşanmış çiftin vekalet sorunu nedeniyle okula gidemeyen iki çocuğu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleriyle eğitim hayatına kazandırıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yaptığı açıklamada, bazı basın organlarında "anneleri vekalet vermediği için okula devam edemeyen çocuklar" olduğu yönünde haber çıkması üzerine araştırma başlattıklarını belirtti.
Durgun, yaptıkları çalışma sonucu, 5 yıl önce boşanan Şehriban T. ile Cumali Ağırman'ın iki çocuğunun velayetinin Tokat'ta yaşayan annenin üzerinde olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.
Adana'da babaannelerinin yanında kalan 8 ve 9 yaşındaki çocukların, ikametlerinin Tokat'ta olması nedeniyle eğitimine devam edemediğini belirlediklerini dile getiren Durgun, "Yaptığımız çalışma sonucu gerekli hukuki izinler alınarak çocuklar eğitim hayatına kazandırıldı. Müdürlük olarak tüm çocukların eğitimden uzak kalmaması için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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