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Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

14.02.2020 23:43 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:44Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, ilçesi Tellidere Mahallesi 72056 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaştı. Bunun üzerine iki grup birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı. Silah sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Açılan ateşler sonucunda Ö.K. isimli bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden saçma ile yaralandı. Ö.K. sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren kişiler ise hızla kaçtı. Olay mahalline gelen polis ekipleri, boş kartuşları ve kurşunların isabet ettiği bir araba ile iş yerinde delil toplama çalışması yaptı. - ADANA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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