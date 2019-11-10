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Adana'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

10.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:16Adana'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

'nın ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, S.G. yönetimindeki 06 DE 0828 plakalı hafif ticari araç, Adana-Karaisalı kara yolunda karşı yönden gelen, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.


Kazada sürücülerin de arasında bulunduğu 6 kişi yaralandı.


İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


Karaisalı, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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