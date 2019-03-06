Adana'da İki Kardeşi Öldüren Sanıklara Hapis

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kardeşin işlettikleri kafenin önünde tabancayla öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanıklardan birine 30 yıl 5 ay 10 gün, kardeşine de 15 yıl hapis cezası verildi.Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Mustafa ve Tufan Karaibişoğlu kardeşleri öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Serhan Girgis (35), kardeşi Emirhan Girgis (29) ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.Savcı, sanıklardan Serhan Girgis'in çıkan kavgada Karaibişoğlu kardeşleri öldürdüğünü belirterek iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasını, verilecek kararda haksız tahrik indirimi uygulanmasını da istedi. Diğer sanık Emirhan Girgis'in ise ağabeyine "ne duruyorsun sıksana, sıkmayacaksan ver ben sıkayım" diyerek Mustafa ve Tufan Karaibişoğlu'nu öldürme talimatı verdiği yönünde inandırıcı delil bulunmadığını aktaran savcı, sanığın beraatine karar verilip tahliye edilmesi talebinde bulundu.Maktul Tufan Karaibişoğlu'nun eşi Asu Karaibişoğlu, eşinin öldürülmesi üzerine 3 çocuğuyla yalnız kaldığını belirterek, "Serhan ve Emirhan eşim Tufan size ne yaptı? Neden? Birini vurdunuz, diğerini neden vurdunuz? 'El izim çıkar' diye ellettirmediler bile. Çocuklarım 'baba' diyor. Onlara anlatamıyorum. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.Serhan Girgis savunmasında, olay nedeniyle hayatının mahvolduğunu belirterek pişmanlığını dile getirdi.Emirhan Girgis ise kimseye kötü bir şey olmaması için olayı yatıştırmaya çalıştığını iddia etti.Mahkeme heyeti, Serhan Girgis'e 30 yıl 5 ay 10 gün, kardeşi Emirhan Girgis'e ise iki kişinin öldürülmesine yardımcı olmak suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.Mustafa ve Tufan Karaibişoğlu kardeşler, Seyhan ilçesinde 4 Aralık 2017'de bir kişinin ateş açması sonucu yaralanmış, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti. Olay yerinden otomobille kaçan şüpheli Serhan Girgis cinayet zanlısı olarak yakalanmış, kardeşi Emirhan Girgis ise bir süre sonra gözaltına alınmış ve her iki zanlı da tutuklanmıştı.