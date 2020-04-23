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Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Adana'da iki katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

23.04.2020 05:50 | Son Güncelleme: 23.04.2020 05:56
Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Adana'da iki katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını, üst kattaki ve bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü.
Yangın sonucu evde hasar meydana gelirken dumandan etkilendiği belirlenen Suriye uyruklu Mecit Rehavi, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, yaptıkları araştırmada yangının elektrik aksamından kaynaklandığını tespit etti.

Kaynak: AA

Etiketler: İtfaiye, Seyhan, Adana, Güncel , Haber
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