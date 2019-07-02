02.07.2019 16:46
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Adana'da iki kişinin ölümüne neden olan sürücüye hapis istemi

Adana

ADANA(AA) - Adana'da, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

ADANA(AA) - Adana 'da, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otomobil sürücüsü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Çukurova ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda 4 Şubat'ta M.A'nın kullandığı 01 ASL 75 plakalı otomobilin çarpması sonucu, Adil Şahpaz (21) ve lise öğrencisi Senanur Akgül'ün (16) öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısı, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan ve kaza sırasında alkolü olduğu iddia edilen sürücüyle ilgili "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek", sürücünün yakalanmasını önlediği iddia edilen tM.Ü. hakkında da "Suçluyu kayırma" suçlarından hazırladığı iddianame Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Savcı, sürücünün 15 yıla, tutuksuz sanık M.Ü'nün de 5 yıla kadar hapis cezaları ile cezalandırılmalarını talep etti.
Kaynak: AA
Çukurova , Adana , Güncel

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