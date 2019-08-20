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Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

20.08.2019 18:42 Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kozan-Mansurlu kara yolunda Musa Kaya yönetimindeki 01 Y 4151 plakalı otomobil ile Önder Yaprak (44) idaresindeki 01 BV 237 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Musa Kaya'nın kullandığı otomobil yol kenarındaki portakal bahçesine devrildi.
Sürücü Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği kazada diğer otomobilin sürücüsü Önder Yaprak ile aynı araçtaki Melehat (43) ve Ömer Yasin Yaprak (17) yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kozan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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