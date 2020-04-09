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Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

09.04.2020 02:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 02:54
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adana 'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İfakat Alparslan'ın kullandığı 01 BSA 20 plakalı otomobil, Şeyda Durukan idaresindeki 01 ACA 602 plakalı otomobille Fuzuli Caddesi ve Cevat Yurdakul Caddesi'nin kesiştiği noktada çarpıştı.
Kazada yaralanan her iki sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeninden açıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel
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